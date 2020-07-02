جماهير الهلال تفتح النار على عضو شرف النصر!

وجهت جماهير نادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتقادات حادة إلى عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز بغلف، بعد تغريدته الأخيرة التي اعتبرها الكثيرون تحمل اتهامات لإدارة وجماهير الزعيم بمحاولة ضرب العلاقة القوية بين أندية النصر والاهلي والاتحاد.

وأكدت جماهير الهلال أن اتهامات بغلف عارية تمامًا من الصحة، وأن النادي العاصمي تربطه بكافة الأندية علاقة احترام، مشددين على أن الزعيم تركيزه فقط على تحقيق البطولات والألقاب، وليس الإضرار بعلاقات الأندية الأخرى مع بعضها البعض.

ماذا قال عضو شرف النصر؟

وكان عبدالعزيز بغلف قد قال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مهما حاول البعض، هداهم الله، ضرب العلاقة الراسخة عبر السنين بين إدارات النصر والاهلي والاتحاد وجماهيرهم فإنه لن يفلح”.

وتابع بقوله “الهدف والمقصد واضح ومعروف ولن ينطلي على أحد، حاول البعض العام وفشل، تذكروا كلامي سوف يلعبوا على هذه الأسطوانة فاحذروا وتجاهلوا”.

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منافسة مُرتقبة في الدوري السعودي

هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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