لماذا لن يستطيع ريال مدريد ضم ساديو ماني؟

ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن ريال مدريد الإسباني لن يستطيع ضم نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، مؤكدة أن فرص انتقاله إلى الميرنجي ضئيلة.

وارتبط ساديو ماني بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة المدير الفني للفريق، زين الدين زيدان في تدعيم الخط الهجومي.

ووفقًا لما أوضحته الصحيفة الإنجليزية فإنه من غير المعروف ما إذا كان ساديو ماني يريد حقًا الانتقال إلى ريال مدريد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فرص حدوث ذلك ضئيلة إلى حد ما.

وأضافت الصحيفة، أن أحد أسباب صعوبة حدوث الانتقال، أن ريال مدريد لن يستطيع تحمل تكلفة ضم ماني.

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وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صعوبة تحمل ريال مدريد تكلفة ضم ساديو ماني، في ظل الأزمة المالية التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أصابت معظم الأندية بشلل تام.

وفي الوقت ذاته، ليس لدى ريال مدريد استعداد لدفع مبلغ القيمة التسويقية لنجم ليفربول ساديو ماني، والبالغ 120 مليون يورو، لأنه يريد أن يوفر أمواله للتعاقد مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن ماني تُوج مؤخرًا مع ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا، كما ساهم في فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

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