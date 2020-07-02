إعلامي يُثير اهتمام جماهير الهلال بسبب ملعب الجامعة!

عاشت جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية حالة من الترقب قبل الإعلان عن اسم الشركة التي ستفوز باستئجار ملعب جامعة الملك سعود خلال الفترة المقبلة، بعد انحصار المنافسة ما بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل.

وكان يُفترض إعلان الفائز اليوم الخميس، بعد دراسة اللجنة المشكلة للعروض المقدمة من قبل الشركات الراغبة في استثمار الملعب الخاص بجامعة الملك سعود، لكن تم التأجيل بعد طلب وضع بعض التعديلات الفنية لدى الشركتين المتنافستين.

وجذب الإعلامي عبدالعزيز الهشبول أنظار جماهير الهلال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث سأل المتابعين عن اختيارهم إذا ما كان أمامهم ملف قوي ومكتمل، وآخر ضعيف لكن بمبلغ أكبر.

وكتب مقدم برنامج “الملعب الأخضر” على قناة 22 الفضائية تغريدة قال فيها “عندك ملف قوي ومكتمل وملف ضعيف ولكن مبلغ أكبر.. من تختار؟ “.

وكان الإعلامي السعودي، علي اليوسف، قد كشف بالأمس عن مفاجأة تتعلق بشركة الوسائل، التي تنافس شركة الهلال الاستثمارية، حيث أكد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنها أضافت مبلغ 3 مليون على عرضها لكل سنة مقابل تغيير اسم ملعب الجامعة.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كلا الشركتين المتنافستين ما زالتا تواجهان بعض المشكلات الخاصة بالضمانات البنكية وقد تم منحهما فرصة لاستكمال المتطلبات قبل موعد الإعلان النهائي لترسية المشروع.

وكان نادي الهلال قد استحوذ على ملعب الجامعة عام 2017، لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، مقابل 3 ملايين ريال في العام الواحد، وأطلقت عليه جماهير الزعيم بعد ذلك لقب “محيط الرعب” في إشارة إلى أنه مصدر قلق لكافة منافسين الفريق الأزرق.

تفاصيل عرض الهلال وشركة الوسائل

ومع نهاية فترة التعاقد، دخلت العديد من الشركات في منافسة على ملعب الجامعة، أبرزها شركة الوسائل السعودية التي قيل أنها قدمت عرضًا وصل إلى 150 مليون ريال لمدة سبعة أعوام بواقع 21.4 مليون للعام الواحد، مع خيار تقليص المدة إلى خمسة أو ثلاثة أعوام.

بينما ذكرت المصادر أن شركة نادى الهلال الاستثمارية قدمت عرضًا بـ111 مليون ريال لمدة سبعة أعوام أي 15.8 مليون للعام الواحد، وذلك بعد فتح مظاريف عروض المتنافسين في مقر الجامعة في الرياض بحضور لجنة مختصة مكونة من ممثلي جهات عدة، بينها وزارة المالية، بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وتضمن العرضان عدد من الخصائص والمميزات من حيث التشغيل والاستثمارات.

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