نجم بايرن ميونخ يشيد بـ “كاي هافيرتز”

أشاد نجم بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، بلاعب باير ليفركوزن الصاعد كاي هافيرتز، معتبرًا أن وجوده مكسب لأي فريق.

وقال مولر أن هافيرتز أثبت إمكانياته وتألقه في الدوري الألماني هذا الموسم.

وسجل كاي هافيرتز 36 هدفاً خلال الموسمين الماضيين مع باير ليفركوزن في ألمانيا، ولم يتم تحديد مستقبله بعد، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بخدماته.

وارتبط هافيرتز بالانتقال لكل من ليفربول، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وتشير التقارير إلى أن فشل ليفركوزن في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد يؤثرعلى مستقبل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع النادي الألماني.

ويعتقد توماس مولر، الذي قدم أحد أفضل مواسم مسيرته بتسجيل 12 هدفاً وتقديم 25 تمريرة حاسمة، أن كاي هافيرتز أحد أفضل المواهب الشابة في أوروبا.

وقال مولر لشبكة سكاي سبورتس النمساوية: “في السنوات القليلة الماضية مع المنتخب الوطني، ما زلت أستمتع بالتدرب واللعب معه”.

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وقال مولر لشبكة سكاي سبورتس النمساوية: “في السنوات القليلة الماضية مع المنتخب الوطني، ما زلت أستمتع بالتدرب واللعب معه”.

وأضاف نجم بايرن ميونخ: “كاي هافيرتز لاعب جيد للغاية. إنه من أفضل المواهب في أوروبا”.

وعندما سُئل عما إذا كان يمكنه الانضمام إلى بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الصيفي، قال مولر: “لديه مهارات جيدة وبالطبع نحن في بايرن نرغب دائمًا في الحصول على اللاعبين ذوي أفضل المهارات”.

ويوجد العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مهتمة بضم هافيرتز الذي شارك في سبع مباريات دولية مع المنتخب الألماني.

حيث أصبح هافيرتز من بين أكثر اللاعبين حول العالم الذين يدور الحديث عنهم في الصحافة حاليًا.

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