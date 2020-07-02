رسميًا .. الاتحاد المصري يعلن تاريخ عودة مباريات الدوري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس.

واستقر الاتحاد على يوم 7 أغسطس المقبل كي يكًن موعدا رسميا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.

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