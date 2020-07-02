مانشستر يونايتد يحسم مصير سانشيز وسمولينج في الدوري الايطالي

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي، استمرار الثنائي المعار أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج في إيطاليا حتى نهاية موسم 2019/20.
ونشر مانشستر يونايتد بيانا رسميا قال فيه: “سمولينج سيستمر في الأولمبيكو مع روما حتى نهاية موسم الدوري الايطالي، والذي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس، بسبب التأثر بتوقف اللعبة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد”.
وواصل البيان: “وتعاقد أليكسيس مع إنتر ميلانو تم تجديده حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل”.
وشارك المدافع الإنجليزي، كربس سمولينج مع روما في 30 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.
ويمتد تعاقد سمولينج مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2022، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية روما الإيطالي ضمه بشكل نهائي.
وشارك أليكسيس سانشيز مع الإنتر في 20 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم حتى الآن، ونجح خلالها من تسجيل هدفين وصنع 6 آخرين.
كما ربطته تقارير صحفية أيضًا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي.
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