متى يبدأ الميركاتو الصيفي 2020 في الدوري الاسباني؟

حددت رابطة الأندية الاسبانية المحترفة مواعيد فتح وغلق سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو الصيفي 2020) بعد جائحة فيروس كورونا التي أجلت الحديث عن السوق الاسباني بسبب تجميد النشاط الرياضي في الفترة من 12 مارس إلى بداية شهر يونيو.

وتوصلت رابطة الأندية الاسبانية لاتفاق رسمي بموجبه يتم فتح باب الانتقالات الصيفي يوم 18 يوليو 2020، فور انتهاء منافسات الدوري الاسباني الدرجة الأولى (لا ليجا).

وكما هو الحال في إنجلترا وإيطاليا، رفضت الرابطة الاسبانية تحديد موعد غلق الميركاتو الصيفي 2020 في الوقت الراهن، ومواصلة مناقشة الأمر مع مسؤولي الأندية قبل اعلان القرار الرسمي بصورة نهائية خلال الشهر الجاري.

ومن المتوقع استمرار الميركاتو الصيفي 2020 في اسبانيا حتى يوم الخامس من أكتوبر 2020، والعمل بوصية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الذي شدد على أهمية انهاء جميع الدول الأعضاء للسوق الصيفي مطلع أكتوبر المقبل، أي بعد أيام من بداية الموسم الكروي الجديد 2021/2020 الذي سيتأخر انطلاقه بسبب كورونا.

وكان الموعد السابق لفتح الميركاتو الصيفي في اسبانيا، قبل تفشي وباء كورونا، مجدولاً له يوم 1 يوليو، على أن يغلق السوق الصيفي في الأول من سبتمبر.

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