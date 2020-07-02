متي يبدأ الميركاتو الصيفي 2020 في الدوري الانجليزي؟

حددت رابطة الأندية الانجليزية المحترفة مواعيد فتح وغلق سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو الصيفي 2020) بعد جائحة فيروس كورونا التي أجلت الحديث عن السوق بسبب تجميد النشاط الرياضي في الفترة من 12 مارس إلى 20 يونيو.

وتوصلت رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لاتفاق رسمي بموجبه يُفتتح سوق الانتقالات الصيفية يوم الأحد 26 يوليو 2020، فور انتهاء مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عن موسم 2020/2019.

ورفضت الرابطة تحديد موعد غلق الميركاتو الصيفي 2020 في الوقت الراهن، ومواصلة مناقشة الأمر مع مسؤولي الأندية قبل اتخاذ قرار رسمي.

وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على جميع الاتحادات المحلية ضرورة غلق سوق الانتقالات الصيفي يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر المقبل.

وكان من المنتظر فتح سوق الانتقالات الصيفي 2020 أمام أندية الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) يوم 10 يونيو على أن يغلق يوم 1 سبتمبر، كما حدث في الصيف الماضي، لكن جائحة كورونا جاءت لتغير كل شيء.

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