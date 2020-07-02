تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد مانشستر سيتي

يشهد الدوري الانجليزي الممتاز اليوم قمة نارية بمواجهة تجمع بين ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي في الجولة 32 من المسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة حتى الآن برصيد 63 نقطة، وذلك بعد أن حسم الريدز لقب البريميرليج بعد غياب دام ثلاثين عاما.

وتعتبر المباراة بلا أهمية، على الرغم من قوتها، حيث حسم ليفربول الدوري الانجليزي لصالحه، بينما يبتعد صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بـثمان نقاط عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.

ومن المتوقع أن يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول في مباراة الليلة، لأنه ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز بعد تسجيله 17 هدف هذا الموسم حتى الآن.

وتشكيل ليفربول المتوقع كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد-جوميز-فان دايك-روبرتسون.

الوسط: هندرسون-فابينيو-فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح-ماني- فيرمينو.

..