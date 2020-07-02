ناصر ماهر يُفوت على نفسه فرصة الدوري البرتغالي مع فريق جزيرة رونالدو

رفض صانع ألعاب الاهلي المعار إلى سموحة، فرصة الظهور في الدوري البرتغالي، عبر بوابة ناسيونال ماديرا، مفضلا البقاء بالدوري المصري الممتاز.

وقرر ناصر ماهر، عدم قبول العرض المقدم له، من جانب ناسيونال ماديرا البرتغالي، والاستمرار في أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وظهر ناصر ماهر بمستوى جيد للغاية مع فريقه الحالي سموحة، خلال مشاركته في مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز، قبل توقفه في شهر مارس الماضي بسبب تفشي “فيروس كورونا“.

وتلقى الاهلي عرضًا من جانب ناسيونال ماديرا البرتغالي للحصول على خدمات لاعبه ناصر ماهر خلال الميركاتو الصيفي 2020 عن طريق الإعارة.

وبرر ناصر ماهر رفضه عرض ناسيونال ماديرا، بسبب المقابل المادي الضعيف، الذي كان سيتقاضاه، حيث أنه لم يكن مغريا له كي يغادر مصر، ويخوض تلك التجربة بالدوري البرتغالي.

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وقدم مسؤولو ناسيونال ماديرا عرضا ماليا إلى الاهلي قدره 150 ألف دولار، مقابل الحصول على خدمات ناصر ماهر على سبيل الاعارة لمدة موسم.

ويرغب ناصر ماهر في الاستمرار داخل الدوري المصري الممتاز، بسبب المقابل المادي الجيد الذي يحصل عليه من جانب نادي سموحة، والذي يفضل الاستمرار بين صفوفه خلال الموسم المقبل.

يذكر أن المدير الفني لفريق الأهلي، رفض توصية اللجنة الفنية بالنادي برئاسة محسن صالح، بعودة ناصر ماهر إلى الفريق عقب انتهاء اعارته مع سموحة، بنهاية الموسم الحالي، مؤكدًا عدم الحاجة لمجهودات اللاعب خلال الفترة القادمة.

ومن المعروف أن أسطورة منتخب البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” قد ولد وعاش مع عائلته في جزيرة ماديرا.

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