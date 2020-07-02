ما هو سبب استبعاد إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد، التي ستواجه خيتافي؟

أعلن المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان قائمة فريقه للمواجهة المقبلة أمام خيتافي، والتي شهدت مفاجأة كبيرة بغياب جديد للنجم البلجيكي إيدين هازارد.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره خيتافي مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الاسباني.

آثار غياب إيدين هازارد بعض التكهنات حول تجدد إصابته في الكاحل مرة أخرى، والتي أبعدته عن معظم مباريات الموسم.

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وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، إلى أن خروج هازارد من قائمة مباراة خيتافي جاء كإجراء وقائي، لكنه لا يعاني من أي إصابة أو مشاكل بدنية.

ويريد زيدان الحفاظ على هازارد الذي تعرض للعديد من الضربات العنيفة من قبل لاعبي الخصوم خلال المباريات الماضية، كما يرغب في منحه فترة راحة قصيرة قبل المواجهة الصعبة في ملعب سان ماميس ضد أتلتيك بلباو، والتي ستقام بعد أقل من 72 ساعة فقط من مواجهة خيتافي.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف برشلونة، ويملك فرصة لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط، في حالة الفوز على خيتافي.

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