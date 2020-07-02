مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

أعلن المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان عن قائمة الفريق التس ستخوض مباراة خيتافي ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الاسباني.

وسيحتضن ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لقاءً جديدًا في صراع ريال مدريد على لقب الدوري الاسباني، في ظل رغبته في زيادة الفارق مع غريمه الأزلي برشلونة بعد تعادله الإيجابي بالأمس أمم أتلتيكو مدريد نتيجة 2-2.

وفضل زيدان عدم استدعاء إيدين هازارد لهذه المباراة، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه، ولكن المدرب الفرنسي يتعامل مع نجمه بحذر إثر عودته من عملية في الكاحل، واعتباره واحدًا من النجوم، الذين يرتكب ضدهم مخالفات، فالنجم البلجيكي ثالث أكثر لاعبي الدوري الاسباني حصولًا على ركلات حرة مباشرة.

وشهدت القائمة عودة لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش، ليظهر هذا الثنائي لأول مرة ضمن كتيبة زيدان بعد عودة منافسات الدوري.

كما انضم لقائمة ريال مدريد أيضًا النجم الكرواتي لوكا مودريتش و الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي بعد غيابهم عن مباراة إسبانيول الماضية.

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا-أريولا-ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفاخال-ميليتاو-راموس-فاران-مارسيلو-ميندي

خط الوسط: توني كروس-مودريتش-كاسيميرو-فالفيردي-إيسكو-خاميس

خط الهجوم: كريم بنزيما-جاريث بيل-لوكاس فاسكيز-لوكا يوفيتش-ماركو أسينسيو-براهيم دياز-ماريانو دياز-فينيسيوس جونيور-رودريجو جويس.

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