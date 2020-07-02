تأجيل موعد الحكم النهائي حول مشاركة مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريراً حول تفاصيل جديدة بشأن قضية استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على قرار منعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أنه سيتم إبلاغ نادي مانشستر سيتي بالقرار النهائي للمحكمة في 13 يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن القرار في يوم 10 يوليو الجاري، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” طلب التأجيل، لأنه سيتم الإعلان عن قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف، ذلك إلى جانب غرامة مالية قدرها ٣٠ مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي قدم استئنافًا في محكمة التحكيم الرياضية (كاس) لإلغاء هذا القرار.

وإذا خسر مانشستر سيتي الاستئناف المقدم من جانبه، سيذهب مقعده في دوري أبطال أوروبا لصاحب المركز الخامس في الدوري الانجليزي، وهو ما يزيد الأمر اشتعالاً بين فرق وسط جدول البريميرليج تحسباً لرفض الاستئناف.

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