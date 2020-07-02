قرار مرتضى منصور يدفع الزمالك نحو تمويل انتقال رمضان صبحي إلى الاهلي

قدم رئيس الزمالك مرتضى منصور، هدية على طبق من فضة إلى إدارة الاهلي، قد تساعد محمود الخطيب على تمويل الصفقات التي ينوي إبرامها في الميركاتو الصيفي 2020 وعلى رأسها صفقة الجناح الطائر “رمضان صبحي”.

ويحتاج الخطيب إلى مبلغ مالي ضخم من أجل اتمام صفقات الأهلي هذا الصيف، حيث ينوي التعاقد مع 4 لاعبين على أقل تقدير، من بينهم مهاجم أفريقي، والاحتفاظ برمضان صبحي بعقد دائم عقب انتهاء إعارته من هيدرسفيلد تاون الانجليزي هذا الصيف.

ويبدو أن رئيس الزمالك مرتضى منصور عازم على مساعدة الاهلي بشكل غير مباشر بعدما أصر على تثبيت لافتات نادي القرن الحقيقي داخل أروقة النادي.

ولا شك أن إدارة الأهلي عازمة هي الأخرى على استغلال الموقف على أكمل وجه، بأخذ تعويض مالي ضخم يعينها على انجاح ملف التعاقدات الجديدة، خاصةً صفقة رمضان صبحي التي قد تتخطى 4 ملايين دولار.

كيف ورط مرتضى منصور خزينة الزمالك؟

قرر مرتضى منصور منذ أيام، وضع لافتات ضخمة داخل أروقة نادي الزمالك، وكتب عليها: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالانجازات والبطولات 9.. وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

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وقام مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، باتخاذ قرار بمقاضاة نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، بسبب قيام الأخير بوضع تلك اللافتات غير القانونية داخل مقر النادي في ميت عقبة.

ولجأ الأهلي بالفعل إلى الطرق القانونية، وارسل إنذار على يد محضر إلى مكتب رئيس الزمالك مرتضى منصور ومديره التنفيذي، ومنحه مهلة 15 يومًا لإزالة تلك اللافتات قبل اللجوء للقضاء للحصول على تعويض ضخم للغاية، كما حدث في تجارب سابقة لإدارة النادي مع شركات مثل صلة.

ومن المقرر أن يتجه الاهلي إلى المحكمة الاقتصادية، والمطالبة بالحصول على تعويض مالي من الزمالك، قد يصل إلى 50 مليون جنيه، بسبب انتهاكه حقوق النادي الأدبية والمادية.

وفي حالة اصرار رئيس الزمالك مرتضى منصور “المتوقع” على عدم إزالة لافتات نادي القرن الحقيقي، سيتم الحكم لصالح الاهلي بالحصول على تعويض مالي، سيدعم من خلاله صفقاته الصيفية، وفي مقدمتها صفقة رمضان صبحي، كما أشرنا.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” قد طالب مسؤولي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، بإزالة شعار الكاف من على لافتات نادي القرن، بسبب وضعه دون استئذان منه، وهو ما يعد انتهاك لحقوقه، وبالفعل قام النادي الأبيض بإزالته.

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