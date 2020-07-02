خالد الغندور يتهم الكاف بالانحياز لأندية المغرب أمام مصر!

انتقد لاعب الزمالك السابق “خالد الغندور” استخدام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لظروف جائحة فيروس كورونا من أجل تحويل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

ويعتقد خالد الغندور أن أندية الدوري المغربي تحظى بمساندة ملحوظة من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بقيادة الرئيس الملغاشي “أحمد أحمد” المتورط في عدة قضايا أثارت الكثير من الجدل خلال عامي 2019 و2020.

وكان من المفترض أن تقام مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في العاصمة المصرية القاهرة بين الأهلي والوداد، وبين الزمالك والرجاء، بالتالي كانت فرصة مشاهدة نهائي مصري بين الأهلي والزمالك أكبر من أي وقت مضى.

لكن بعد تحويل نصف النهائي إلى مباراة واحدة على أرض محايدة في الكاميرون، ستتراجع نسبة تأهل الأهلي والزمالك معًا إلى المباراة النهائية، وسيزيد في المقابل فرص تواجد ولو فريق مغربي واحد بالمباراة النهائية.

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ويرى الغندور أن قرار تحويل الكاف لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى مباراة واحدة، لم يكن ليحدث لو كانت مباراتي الإياب على الأراضي المغربية.

وأوضح خلال حديثه مع قناة TEN المصرية الفضائية “مباراة الذهاب كانت سوف تقام في المغرب، والإياب في مصر، وهو ما يمنح الأهلي والزمالك الأفضلية للمرور إلى النهائي، وعامل الأرض مؤثر جدًا هنا”.

وأضاف “تحويل نصف النهائي إلى مباراة واحدة سيساوي الحظوظ بين الأهلي والزمالك والثنائي المغربي، وهناك نقطة مهمة أخرى تتعلق بصعوبة الأجواء في الكاميرون، والأهلي والزمالك لا يخوضون المباريات بنفس المستوى خارج شمال أفريقيا، حيث توجد رطوبة وارتفاع في درجات الحرارة وصعوبة في الطيران، عكس المغرب التي يسهل عليها الوصول إلى الدول الأفريقية أكثر من مصر”.

وأتم حديثه مع برنامج البريمو في قناة TEN مع الصحفي إسلام صادق “أرى الفرص متساوية بين الفرق الأربعة، أي فريق يمكنه تحقيق الفوز بالبطولة”.

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