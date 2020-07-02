أبدى مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، ثقته بدعم لاعبي البلوجرانا وقدرة الفريق على الخروج من عثراته الراهنة في الدوري الاسباني، وآخرها التعادل 2-2 مع ضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة والثلاثين مساء أمس الثلاثاء.

ويعد هذا التعادل الثالث لبرشلونة مقابل 3 انتصارات، في 6 مباريات خاضها منذ استئناف الموسم بعد تعليقه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني، بفارق نقطة خلف غريمه ريال مدريد القادر على توسيع الفارق عندما يستضيف خيتافي في ختام الجولة يوم الخميس.

وقال سيتين بعد نهاية مباراة مساء أمس، التي أهدر فيها برشلونة تقدمه مرتين: “قدم الفريق مباراة كبيرة. قد يكون ثمة ضجيج كبير في الخارج، لكن في الداخل، نحن على اقتناع بأننا سنتجاوز هذا الأمر”.

وتابع: “النتيجة محت كل الأمور التي قمنا بها بشكل جيد، لكنني معتاد على الخروج من الأوضاع الدقيقة. أنا لست سعيدًا بقدر ما كنت لدى وصولي إلى الفريق، لكن على الصعيد الداخلي، شعوري جيد، وأنا راضٍ عن فريقي”.

ويعاني برشلونة الأمرين هذا الموسم، فبعدما أقال مدربه إرنستو فالفيردي مطلع العام الحالي، لم ينجح خليفته كيكي سيتين في تحسين نتائجه بشكل ملموس، ما وضعه تحت موجة من الانتقادات آخرها من نجوم الفريق وأبرزهم الأوروجوياني لويس سواريز.

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وأقيمت مباراة الأمس وسط تقارير عن خلافات في غرفة ملابس برشلونة وتوتر بين قائد الفريق، ليونيل ميسي ومساعد المدرب إيدر سارابيا، في ظل خسارة الفريق صدارة الدوري لصالح ريال مدريد، ولكن شدد كيكي سيتين على شعوره بدعم غرفة الملابس، في إشارة إلى اللاعبين.

كيكي سيتين: لن أتقدم باعتذار لجريزمان

وعلى صعيد آخر، تطرق كيكي سيتين إلى الدور المحدود للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع الفريق، واقتصار مشاركته أمس على الدخول في الدقيقة 90 بدلًا من التشيلي أرتورو فيدال.

وقال سيتين عن أنطوان جريزمان، الذي يخوض موسمه الأول مع برشلونة: “هو لاعب مهم، وصحيح أن إدخاله بهذه الطريقة هو صعب بالنسبة للاعب من هذا المستوى. لكن الظروف هي التي أرغمتني على القيام بذلك”.

وتابع: “كان في إمكاني اتخاذ قرار مختلف، عدم إشراكه مثلًا، لكنك تأمل دائمًا في أن يتمكن لاعب مثله من القيام بحركة دقيقة تتيح لك الفوز بالمباراة”.

وأضاف سيتين: “سأتحدث إليه، لكن لن أتقدم له باعتذار، لأن هذا قرار عليّ تحمل مسؤوليته، لكني واثق من أنه سيتفهمه لأنه لاعب كبير، محترف كبير، وإنسان كبير”.

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