رياضة | حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على حكام مباراتي نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد الرياضي، والزمالك والرجاء المقرر اقامتهما في سبتمبر المقبل.

وقرر الكاف في وقت سابق استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقرر إقامة مواجهات الدور نصف النهائي للبطولة من مباراة واحدة في ملعب محايد بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

تعرف على طاقم حكام مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال

وكشفت صحيفة "الصباح" المغربية أن الكاف قرر تعيين الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان لإداراة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تم تعيين الجامبي باكاري جاساما لإدارة مباراة الأهلي والوداد.

وقرر "الكاف" إقامة مباراتي الأهلي ضد الوداد يوم 5 سبتمبر، والزمالك مع الرجاء يوم 6 من الشهر نفسه، على ملعب "أحمد أهيدجو" في مدينة ياوندي الكاميرونية، وذلك من مباراة فاصلة بدلًا من لقاء ذهاب وإياب.

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غضب مغربي من تعيين "جاساما" حكمًا للقاء الأهلي والوداد

وأثار تعيين باكاري جاساما لإدارة مباراة الأهلي والوداد غضب جمهور الفريق المغربي، والذين طالبوا بتغييره.

وأشارت الصحيفة المغربية أن جاساما مازال مرتبطا لدى الوداديين، بفضيحة ملعب "رادس" في إياب نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

وكان "جاساما" قد رفض احتساب هدف للوداد سجله وليد الكرتي في شباك الترجي، مما أدي لحدوث أزمة كبيرة ولم تستكمل المباراة وقتها، قبل اعلان تتويج بطل تونس باللقب الإفريقي واعتبار الوداد منسحبًا من اللقاء.

الكاف يدرس تأجيل مباراتي نصف النهائي الإفريقي

وأكدت الصحيفة المغربية أن الإتحاد الإفريقي يدرس تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال إلى ما بعد 15 سبتمبر المقبل، بطلب من الرجاء والوداد، بغية فسح المجال أمام إنهاء مباريات الدوري المغربي قبل 13 من الشهر نفسه والتفرغ لمباريات البطولة القارية.