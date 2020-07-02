رياضة | جوارديولا يرفض عودة سانشو إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرفض عودة سانشو إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن رفضه لعودة الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا يعتبر من خريجي واتفورد الإنجليزي وانضم إلى فريق شباب مانشستر سيتي في 2015 قبل أن يرحل إلى بروسيا دورتموند الألماني في عام 2018.

وأكدت التقارير الصحفية أن سانشو يعد واحد من أفضل النجوم في أوروبا وترغب العديد من الأندية في الحصول على خدماته على رأسها تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني.

وعن عودة سانشو، قال جوارديولا في تصريحات صحفية :"لا أعتقد ذلك، لقد قرر الرحيل. لماذا يقرر العودة؟ عندما قرر الانتقال إلى بروسيا دورتموند فذلك ليس لأنه سيقرر العودة إلى الفريق".