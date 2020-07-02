رياضة | مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن التشكيلة الرسمية لفريق، والتي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : اوربيه - داير - سانشيز - ديفيز.

خط الوسط : سيسوكو - بيرجوين - لو سيلسيو - سون - لوكاس مورا.

خط الهجوم : هاري كين.

وتعد تلك المباراة صعبة للغاية على الفريقين، وذلك بسبب موقفهم في جدول البريميرليج، حيث يحل فريق توتنهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز العاشر.