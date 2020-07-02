رياضة | ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بأنه غير نادم على رفضه الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الذي كان يرغب في التعاقد معه في صيف 2018 لكن النجم البولندي قرر في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف الفريق البافاري.

وعن فشل إنتقاله إلى ريال مدريد في 2018، قال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية:"أنذاك كان هناك الكثير من التكهنات، ريال مدريد نادي رائع حقًا".

وأضاف:"في الحقيقة لقد فكّرت في الإنتقال إلى ريال مدريد في ذلك الوقت لكنني قررت البقاء في بايرن ميونخ ولست نادمًا على ذلك".

واختتم ليفاندوفيسكي قائلاً:" في بايرن ميونخ، نحن مثل العائلة وهذا يُبدد أي شكوك، أنا سعيد في ميونخ. أنا لاعب في بايرن ميونخ بنسبة 100% وأعرف كم يقف النادي خلفي".