رياضة | الأوليمبي يتعاقد مع شركة لتقديم خدمة سداد الاشتراكات السنوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يتعاقد مع شركة لتقديم خدمة سداد الاشتراكات السنوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة النادي الأوليمبي في ابرام التعاقد مع إحكى الشركات ، لتفعيل خدمة سداد الإشتراكات السنوية لأعضاء النادي من خلال ماكينات فورى المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

وتم توقيع العقود في حضور المهندس طارق السيد ، رئيس النادي ، والمحاسب خالد الشيخ ، أمين الصندوق ، والمحاسب سعيد عبد النبى ، المدير التنفيذي ، وممثلي الشركة .

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من الإتفاق علي تقديم خدمة الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق الموبايل ، وسداد أشتراكات الألعاب والاكاديميات وتقديم خصومات خاصة لأعضاء النادي الأوليمبي .

ومن المقرر الإعلان عن تفعيل خدمة سداد الإشتراكات السنوية رسمياً خلال أيام، وفي سياق متصل ، من المقرر الاعلان عن الإتفاق مع أحد البنوك لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية لأعضاء النادي السكندري .