رياضة | مصيلحي يحضر اجتماع الأندية مع وزير الشباب والرياضة لعودة مسابقة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مصيلحي يحضر اجتماع الأندية مع وزير الشباب والرياضة لعودة مسابقة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاجتماع مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وفايز عريبى رئيس نادى طنطا بحضور حمد الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

واستعرض الوزير قرار الحكومة المصرية بضرورة عودة النشاط الرياضى واستئناف مسابقة الدورى العام لكرة القدم، والعودة التدريجية للأنشطة الرياضة .

وأوضح مصيلحى رئيس النادى أنه يؤيد جميع قرارات الدولة المصرية، وأشار ممثلي الأندية خلال الاجتماع إلى وجود بعض الموضوعات التي يجب العمل على حلها قبل استئناف مسابقة الدورى العام المصرى لكرة القدم ومنها التأكيد على الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المباريات والعمل على عودة اللاعبين الأجانب لفرقهم في أقرب وقت، كما طالبت الأندية بدعم لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا .

وبحث الدكتور أشرف صبحى جميع الموضوعات التي تم عرضها من رؤساء الأندية خلال تلك الجلسة ، ووعد بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من استئناف بطولة الدوري الممتاز .