الامارات | خالد خلفان يوقع لنادي حتا لموسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد خلفان يوقع لنادي حتا لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي حتا إبرام تعاقداته الجديدة على مستوى اللاعبين المواطنين استعداداً للموسم الجديد، وأعلن الفريق عن سبع صفقات للاعبين مواطنين، بعد التوقيع مع خالد خلفان لمدة موسم واحد قادماً من نادي العين‫.

وكان النادي قد أعلن أيضاً على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عن تجديد إعارة حمد المرزوقي لمدة موسم واحد، إضافة لتجديد اعارة عبدالله خميس لنفس الفترة، وتجديد عقد المدافع حبيب يوسف، ليصل إجمالي التعاقدات إلى 7 صفقات. وعلمت ‫“الإمارات اليوم‫” أنه بخصوص صفقات اللاعبين الأجانب، فسيعلن عنهم بعد التعاقد مع المدرب الجديد، خلفاً للمدرب اليوناني كونتيس‫.

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