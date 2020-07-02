الامارات | لجنة الاستئناف تبت في شكوى نادي خورفكان الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف تبت في شكوى نادي خورفكان الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة عقب اعتماد تشكيلها الجديد اليوم، برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي الأحد المقبل موعدا للبت في الاستئنافين المقدمين من نادي خورفكان، ضد قرار لجنة الانضباط، القاضي بإلزام النادي دفع 200 ألف درهم، بواقع 100 الف درهم لكل مخالفة، بعد إنهاء النادي عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد المسماري.

وسيكون الاجتماع بنظام الإتصال المرئي عن بعد، علما أن اللجنة احتفظت بنفس الأسماء السابقة باستثناء خروج العضوين هلال حمدان البدواوي لمشاركته في عضوية مجلس إدارة نادي حتا الرياضي، ومحمد علي الحمادي لمشاركته في عضوية مجلس إدارة نادي الشارقة، وتم تعيين المحامي علي محمد المهري والمحامي سعيد الغافري بديلين عنهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news