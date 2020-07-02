شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حمدي النقاز ينضم للترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، إلى نادي الترجي في بلاده بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، كما أعلن الفريق التونسي.
وكان «النقاز» قد رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الجاري بعد فسخ تعاقده مع الفريق من جانب واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته، حسب قوله.
وانضم اللاعب في فبراير الماضي إلى نادي سودوفا ماريامبوله بالدوري اللتواني قبل أن يعود للعب في دوري بلاده أخيرًا مع توقيعه لنادي الترجي.
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