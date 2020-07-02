شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد السابق يختار المهاجم المثالي للفريق: «لن يحصلوا عليه أبدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكاميروني إريك دجيمبا-دجيمبا، لاعب مانشستر يونايتد سابقًا، حاجة الشياطين الحمر للاعب على شاكلة النجم الهولندي روود فان نيستلروي، الذي تألق بقميص الفريق الإنجليزي مطلع العقد الأول من الألفية.

وقال «دجيمبا-دجيمبا»، في حوار لموقع «بيتينج أبس»: «سأحب أن أرى لاعب آخر على شاكلة فان نيستلروي ينضم للفريق، شخص يمكنه إحراز الأهداف ويشرك الجميع في اللعب ويعرف الدوري».

وأضاف: «للأسف أعتقد أن روبيرتو فيرمينو (لاعب ليفربول) سيكون المهاجم المثالي ليونايتد لكنهم لن يحصلوا عليه أبدًا».

واقترح الدولي الكاميروني اسمًا آخر لناديه قائلًا: «إذا كان يونايد على استعداد لدفع الكثير لضم أنتوني مارسيال، فعليهم بالتأكيد التحرك ودفع 100 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين، هو يستحقها».