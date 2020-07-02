شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سويسري يفتح النار على «شاكيري»: «لن يتذكره أحد بعد 10 أعوام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرى المدرب أرنو روسيني، المدير الفني السابق لنادي سيون السويسري، أن مواطنه شيردان شاكيري، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيتم تذكره بعد 10 أعوام من الآن، رغم تتويجه مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ودوري الأبطال الموسم الماضي.

وأوضح «روسيني» في حوار مع موقع Tio السويسري: «شيردان ليس بطلًا، بالتأكيد لا يمكننا أن نقول إنه ترك بصمة مع الفرق التي فاز معها، ليس مع الفرق الكبرى على الأقل».

وأضاف: «لقد كان قائدًا في بازل، لكن بالتأكيد ليس في بايرن أو ليفربول، لنقل أنه على مدار السنوات تابع المباريات من مقاعد المتفرجين، يجلس في أفضل الأماكن ويحصل على الملايين».

وتابع المدرب المساعد ليونج بويز سابقًا: «هذا، مع وضع كل شئ في الاعتبار، يجعلني أعتقد أن السويسري ليس الشخص الذي يقدم أفضل ما لديه دائمًا، بالطبع شيردان يملئ فراغًا في الفريق ويرى حسابه البنكي ينمو بشكل دراماتيكي، لا أعرف كم شخص سيتذكره عند التفكير في الفرق العظيمة التي لعب فيها بعد 10 سنوات».