شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكشف النقاب عن سبب تبادل الصفقات مع برشلونة فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فابيو باراتيسى، المدير الرياضى ليوفنتوس، عن سبب إتمام الصفقة التبادلية مع برشلونة، بين الثنائى ميرالم بيانيتش وآرثر ميلو.

وضم يوفنتوس لاعب وسط برشلونة مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين كمكافآت، بينما انضم بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وقال باراتيسى في تصريحات لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «من الناحية المنطقية، فسوق الانتقالات هو عبارة عن جزء من التخطيط وجزء من الفرص، وفى هذه الصفقة تحديدا، كان لدينا كلا العنصريين، وتوافر لدينا كافة العناصر المطلوبة في التعاقدات».

في يناير 2015، وبعد أدائه المثيرة للإعجاب في كأس ساو باول، تمت ترقية آرتور من فريق فئة الشباب إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب لويس فيليبى سكولارى.

بدأ بشكل غير متوقع في أول مباراة للفريق، ضد إيمورى في بطولة غاوتشو. في عام 2016، لعب آرتور أول مباراة له في الدورى في المباراة الأخيرة من الموسم، وخسر فريقه المباراة بنتيجة 1–0 ضد بوتافوغو ريجاتاس، بعد أن دخل كبديل محل كايو في الشوط الثانى.

في عام 2017، أصبح آرتور يشارك باستمرار مع الفريق الأول بعد أن قدم سلسلة من العروض الجيدة في الدورى البرازيلى وبطولة غاوتشو. لعب أول مباراة له في كأس ليبرتادوريس في مباراة التعادل 1–1 ضد غوارانى، كما حصل على لقب «رجل المباراة» بعد إكماله 40 تمريرة صحيحة بنسبة 100٪. طريقة لعبه وأسلوب بنائه للهجمات يشبه لاعبى خط الوسط الإسبانيين أندريس إنييستا وتياجو ألكانتارا.

وبسبب أداءة وطريقة لعبه جذب أنظار بعض الأندية الأوروبية مثل تشيلسى، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. في شهر مايو، سجل آرتور أول هدف في مسيرته، وكان في المباراة الافتتاحية لكأس البرازيل ضد فلومينينسى في مباراة الفوز 3–1. في يوليو، سجل هدفه الأول في الدورى في مباراة الفوز 3–1 ضد فيتوريا.

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في 11 مارس 2018، توصل نادى برشلونة إلى اتفاق مع نادى جريميو بشأن انتقال آرتور. وافق النادى الكتالونى على دفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين متغيرات إضافية. في 28 يوليو، سجل آرثر هدفاً رائعاً في أول مباراة له ضد توتنهام هوتسبير في مباراة ودية ببطولة الكأس الدولية للأبطال قبل بداية الموسم. في 12 أغسطس شارك في أول مباراة رسمية له مع برشلونة، وكانت في كأس السوبر الإسبانى ضد إشبيلية. وانتهت المباراة بفوز البلوغرانا بنتيجة 2–1 ليحقق أول ألقابه معهم.