شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط الخطيب تقرب «طاهر» من الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النادى الأهلى من ضم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون، بعد تدخل محمود الخطيب، رئيس النادى، والتواصل مع الثنائى محسن صلاح رئيس النادى، ومحمد عادل فتحى المشرف على الكرة، لإقناعهما بعدم المغالاة في المطالب المالية لبيع اللاعب الذي رحب بالانتقال للقلعة الحمراء.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الأهلى عرض 20 مليونًا، بالإضافة إلى إعارة لاعبين. وأبدت إدارة المقاولون مرونة في التفاوض في ظل عدم تلقى النادى عروضا خارجية رسمية، خاصة أن العرض الإسبانى كان شفهيا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين دون وجود عرض رسمى.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات ماراثونية وتعطلت المفاوضات بعدما طلب المقاولون 40 مليونا لضم اللاعب، وهو ما اعتبره الأهلى مغالاة، وذلك قبل تدخل الخطيب لتقريب وجهات النظر.

من جهة أخرى، تمسك رئيس الأهلى باستمرار سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة، وأغلق تماما ملف رحيله الذي كان يتبناه أحد أعضاء المجلس، خاصة بعد إبداء فايلر المدير الفنى رغبته في استمرار عبدالحفيظ، عكس ما كان يتردد قبل موافقة المدرب السويسرى رينيه فايلر على تمديد عقده موسما إضافيا.

رينيه فايلر - صورة أرشيفية

على الجانب الآخر، يعكف ديفيد سيزا، المدرب المساعد بالفريق الكروى الأول بالنادى، على كتابة تقرير عن تدريبات الفريق خلال الأسبوع الأول بعد عودة النشاط الرياضى، وذلك لتقديمه إلى رينيه فايلر المدير الفنى المقرر عودته من سويسرا الإثنين المقبل بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

ووفقا لمصدر داخل الفريق، فإن «فايلر» يدرس إجراء تعديلات على البرنامج التدريبى لرغبته في تعوض فترة الغياب عن التدريبات الجماعية للاعبين، بهدف الوصول بهم إلى أعلى مستوى استعدادا لاستئناف الدورى ومواجهة الوداد المغربى في دورى الأبطال الإفريقى.

وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع معاونيه عقب عودته من بلاده للاطلاع على أحوال اللاعبين والاستقرار على خطة المرحلة المقبلة ومعرفة آخر التطورات بخصوص الصفقات الجديدة التي طلبها لتدعيم الفريق بعناصر قوية.

كما يحسم المدير الفنى مصير وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودى الذي تحول إلى صداع في رأس إدارة النادى، بعد رفضه تمديد عقده، حتى يتسنى للنادى إعارته لناد آخر بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وترددت أنباء عن محاولات لجنة التخطيط إقناع فايلر بالموافقة على إعادة اللاعب مرة أخرى في حالة عدم نجاح إعارته لناد آخر بعد نهاية الموسم الجارى، وتنتظر اللجنة عودة فايلر من بلاده لمعرفة رأيه النهائى في إعادة اللاعب.

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من ناحية أخرى، قال محمد الناهيرى، مدافع الوداد المغربى، إن مواجهة فريقه لنظيره الأهلى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ستكون مباراة حياة أو موت للاعبى الفريق الأحمر، لأنه لا مجال فيها للتعويض بعد أن قرر «الكاف» إجراءها بنظام المباراة الفاصلة بدلا من خوضها بنظام الذهاب والإياب كما كان سابقا.

وأوضح «الناهيرى»، في تصريح خصّ به «le360 سبور» المغربى، أن مباراة الوداد أمام الأهلى ستكون مختلفة، لأنها لن تكون هناك فرصة للتعويض، وسيكون لاعبو الفريق الأحمر مطالبين بالتركيز وبذل المزيد من الجهد من أجل تخطى عتبة الفريق المصرى والوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالى.