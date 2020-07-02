شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الليبية أزمة فى الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تاكد صعوبة عودة المهاجم الدولى الليبى فى صفوف الاتحاد السكندرى أنيس السالتو، من بلاده للانضمام إلى تدريبات الفريق التى انطلقت مؤخرا، فى ظل حالة عدم الوفاق بين اللاعب والمدير الفنى للفريق طلعت يوسف، وذلك منذ انضمامه لصفوف الفريق ودخولهما معا فى أكثر من صدام.

يضاف إلى ذلك عدم اقتناع جماهير الاتحاد والجهاز الفنى للفريق بإمكانيات اللاعب حتى الآن لا سيما وأن التجارب السابقة مع اللاعبين الليبيين أيضا لم تكن على ما يرام وآخرهم المدافع أحمد شلبى.

فيما تاكد صعوبة انضمام التوجولى ويلسون إلى تدريبات الفريق وصعوبة عودته من بلاده لا سيما أن عقده مع الاتحاد قد انتهى فعليا نهاية يونيو الماضى ولم يتم التجديد معه لموسم جديد فضلا عن قيام الجهاز الإدارى بنادى الاتحاد بحجز السكن الخاص بلاعبى الفريق رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى ترقبا لوصولهما وعدم اتباع نفس الأمر مع الثنائى.

فى الوقت الذى تعذر وصول اللاعب السورى عمرو الميدانى نظرا لوجود صعوبات فى حصوله على التأشيرة حتى الآن وكان الجهاز الفنى لنادى الاتحاد السكندرى قد وافق على منح إجازة للاعبى الفريق اللذين تبين إصابتهما بالكورونا وليس هناك أى مشكلة فى ابتعادهما عن التدريبات لا سيما أن منهما مدافعا لا يعتمد عليه الجهاز الفنى منذ انطلاق الموسم.

وواصل الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعب النادى بسموحة وذلك عقب إجراء الفريق للمسحة الثانية، ويخوض الفريق حاليا تدريباته تحت قيادة مديره الفنى طلعت يوسف حيث يؤدى تدريبين يوميا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تبدأ فى تمام الرابعة والنصف والثانية فى الخامسة والنصف انتظارا لخوض التدريبات الجماعية سويا.

Advertisements