شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق صباح اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى دورته الـ ٤٠ للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والعربية، وكذلك الدورة رقم ٦٥ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.

استهل صبحي كلمته بالترحيب بمعالي الأستاذ أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، ومعالي الأستاذ عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، اللذان انضما إلى عضوية المكتب التنفيذي، خلفا لكل من الأستاذة سنية بن الشيخ وزيرة الشباب والرياضة السابقة بالجمهورية التونسية، ومعالي الدكتور أحمد رياض أبو طالب العبيدي وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، متمنياً لهما كل التوفيق.

أكد الدكتور أشرف صبحي علي أهمية التعاون في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ والتي ساهمت بشكل كبير علي تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي، مشدداً علي ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب في المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها حالياً عن طريق الفيديو كونفرانس أو مستقبلا بعد إنقضاء أزمة كورونا، مضيفاً أن الجميع يجب أن يعمل علي مساعدة الشباب في كل البلدان وتشجيعهم علي الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، والعمل علي نشر خبراتهم بين الشباب العربي المشارك في الفعاليات الأمر الذي يساعد كل الشباب المشارك علي التقرب من بعضهم البعض.

ناقش الإجتماع إقامة اللقاء الـ 17 لشباب العواصم العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مقترح إقامة مؤتمر لنصرة القدس الشريف، برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية، الصالون الشباب العربي عن بعد "رؤية الشباب العربي لما بعد الكورونا"، برنامج محاكاة برلمان الشباب العربي، التأكيد علي تنفيذ التوجيهات الصادرة عن المؤتمر الدولي للمبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والذي أقيم في مصر يناير 2020.

فيما نقلت هيفاء أبو غزالة، أمين عام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية للوزراء، متمنية أن يكون الاجتماع القادم مجتمعين بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والأستاذ عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

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