شكرا لقرائتكم خبر عن جويل ماتيب يغيب عن ليفربول لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جويل ماتيب، اللاعب الكاميرونى، مدافع فريق ليفربول الإنجليزى، غيابه عن «الريدز» حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وقال نادى ليفربول إن «ماتيب» سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في قدمه اليمنى تعرض لها في لقاء إيفرتون، الذي انتهى بالتعادل السلبى في البريميرليج.

وأضاف «ماتيب»: «هذا الموسم لن أعود إلى أرض الملعب، ولكن الموسم المقبل أتمنى أن أعود في وقت مبكر جدًا لمساعدة الفريق».

جدير بالذكر أن ليفربول حقق لقب الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج» خلال هذا الموسم، للمرة الأولى، منذ آخر تتويج منذ 30 عامًا.

ليفربول حصد 13 لقبًا على مستوى القارة الأوروبية، حيث فاز بألقاب أوروبية أكثر من أي نادٍ إنجليزى آخر، بعدما حقق لقب دورى أبطال أوروبا 6 مرات، آخرها عام 2019، متأخرًا عن ريال مدريد بسبعة ألقاب وعن «إيه سى ميلان» بلقب واحد، وفاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبى 3 مرات، وفاز أيضًا بلقب كأس السوبر الأوروبى 4 مرات.

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