شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة ليفربول ترفض انضمام نجوم أوروبا فى ميركاتو الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، فرص انتقال نجوم أوروبا لصفوف «الريدز» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الأزمات المالية التي وقعت فيها إدارة الفريق الأحمر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد المنتشر في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشرته صحيفة «سكاى سبورتس» البريطانية فإن المدير الفنى الألمانى، أعلن تمسكه بقوام فريقه خلال الموسم المقبل دون التفريط في نجومه للمنافسة على كافة البطولات سواء داخل إنجلترا أو في قارة أوروبا.

وأرجع يورجن تراجع إدارة ليفربول عن تدعيم صفوف فريقها بلاعبين سوبر خلال الميركاتو الصيفى المقبل بسبب الأزمات المالية الطاحنة التي وقعت فيها مثلما حدث مع العديد من الأندية الكبار بأوروبا بسبب انتشار الفيروس التاجى منذ 3 أشهر بالعديد من دول العالم.

وتابع كلوب: «ليس لدينا 11 لاعبا أساسيا، بل أقول لدينا 16 أو 17 لاعبا يتمكنون من اللعب على المستوى ذاته، لكن علينا الاستفادة من ذلك بنسبة 100%».

جدير بالذكر أن كلوب نجح في قيادة ليفربول لتحقيق لقب الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج خلال هذا الموسم للمرة الأولى منذ آخر تتويج منذ 30 عاما.

غالبًا ما يعود له الفضل في الترويج لفلسفة كرة القدم المعروفة باسم الضغط العالى، بالألمانية «Gegenpressing»، حيث يعتبر أحد أفضل المدربين في العالم.

يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى - صورة أرشيفية

كلاعب، أمضى كلوب معظم مسيرته المهنية التي استمرت 15 عامًا في ماينتس 05 في المستوى الثانى من كرة القدم الألمانية بعد توقيعه للنادى في عام 1990.

كان لاعبا بدنيا ويعمل بجد، وكان يلعب في مركز الهجوم قبل أن يتحول إلى الدفاع في عام 1995 حتى اعتزاله في عام 2001، وخلال هذه الفترة بدأ يدرس الإدارة.

عند اعتزاله في عام 2001، أصبح كلوب المدير الفنى لنادى ماينتس 05، مما ساعدهم على الصعود إلى الدورى الألمانى في عام 2004.

بعد معاناته من الهبوط في موسم 2006–2007، استقال كلوب من تدريب ماينتس في عام 2008، حيث غادر كأطول فترة قضاها مدير فنى مع النادى.

أصبح كلوب بعد ذلك مديرا فنيا لنادى بروسيا دورتموند، حيث قادهم إلى الفوز بلقب الدورى الألمانى في موسم 2010–11. في الموسم التالى، قاد كلوب دورتموند إلى أول فوز بالثنائية له على الإطلاق حيث سجل رقما قياسيا من النقاط في موسم واحد.

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وسجل رقما قياسيا في عدد الانتصارات في الفوز الدورى الألمانى 2011–12، وكذلك الفوز بلقب كأس ألمانيا 2011–12.

في عام 2013، قاد دورتموند إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث خسر 2–1 أمام بايرن ميونخ.

غادر دورتموند في عام 2015 كأفضل مدرب له قضى فترة تدريبية هناك، بعد أن فاز بما مجموعه خمسة ألقاب مع النادى.

بعد إقالة بريندان رودجرز في عام 2015، تم تعيين كلوب في منصب المدير الفنى لنادى ليفربول وقادهم في أول موسم له إلى نهائيات كأس رابطة الأندية المحترفة ونهائى الدورى الأوروبى، وخسر كليهما.

كلوب منذ ذلك الحين قاد النادى إلى نهائيين لدورى أبطال أوروبا على التوالى؛ خسر 3–1 أمام ريال مدريد في عام 2018، ثم فاز 2–0 ضد توتنهام هوتسبير في عام 2019 ليحقق أول لقب أوروبى له. قاد ليفربول إلى المركز الثانى في الدورى الإنجليزى الممتاز 2018–19 حيث حقق 97 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط يحققها فريق دون أن يفوز باللقب في الدوريات الخمسة الكبرى.