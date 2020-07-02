شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك لامبارد يكتشف محمد صلاح الجديد فى صفوف تشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتشف فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى، قدرات لاعبه كريستيان بوليسيتش، متوقعا وصول أدائه إلى عمالقة الدورى الإنجليزى أمثال النجم المصرى العالمى محمد صلاح، لاعب ليفربول، ورحيم ستيرلنج، نجم مانشستر سيتى، والأسد السنغالى ساديو مانى مهاجم «الريدز».

وقال لامبارد فى تصريحات نشرها موقع «البلوز»، إن بوليسيتش بإمكانه الوصول إلى عالم النجومية خلال الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية المستوى لا تقل عن كبار الدورى الإنجليزى، وعلى رأسهم محمد صلاح الذى سطع نجمه فى سماء ليفربول منذ عامين.

بوليسيتش كان له تأثير كبير مع تشيلسى منذ استئناف الدورى الإنجليزى وساهم فى الفوز على أستون فيلا ومانشستر سيتى، ويعتبر ثانى هدافى البلوز فى بريميرليج برصيد سبعة أهداف فى 13 مباراة لعبها كأساسى.

بدأ فرانك لامبارد مشواره فى عام 1999 مع المدرب الإنجليزى الكبير كيفن كيجـان الذى دعا لامبارد للمشاركة ولكنه لم يُختر بعدها للمشاركة فى يـورو 2000 بسبب تواجد العديد من النجوم فى مركزه مما قلل الاستفادة منه رغم صغره، وكان وقتها لامبارد قائدا لمنتخب تحت الـ 21 سنة الإنجليزى، وبقى سنتين آخريين قبل أن يتولى إريكسون قيادة المنتخب، ولكن لامبارد لم يُختر أيضا للمشاركة فى مونديال 2002، ولكن مع الخروج المخيب للإنجليز أصبح لامبارد ركيزة من ركائز المنتخب، وشارك فى يورو 2004 الأخيرة فى البرتغال وساهم بأهدافه التى سجلها فى مرميى كرواتيا وفرنسا بتأهل الفريق قبل خروجه من البرتغال بركلات الترجيح فى دور الثمانية، ويومها سجل لامبارد فى المباراة وفى ركلات الترجيح. كما أختير لامبارد من نجوم البطولة بعد أدائه الرائع.

فى أكتوبر من عام 1995، أعير لامبارد من ويست هام إلى سوانزى سيتى، وهو فريق بالدرجة الثانية الإنجليزى فى ذلك الوقت. شارك معه فى 9 مباريات بالدورى واثنتين بالكأس سجل خلالها هدفا واحدا ليعود بعدها لويست هام خلال يناير 1997. بعد عودته إلى ويست هام أصيب لامبارد فى مباراة ضد فريق أستون فيلا ليغيب عن موسم عام 1996 /1997، ولكنه عاد بموسم 1997 /1998 وسجل أول أهدافه مع ويست هام أمام فريق بارنسلى.

فى موسم 1998 /1999 أصبح لامبارد لاعباً أساسياً بفريق ويست هام ليبدأ بنثر إبداعاته أمام جماهير ومتابعى الدورى الإنجليزى. فى موسم 2000 /2001 قرر لامبارد الرحيل عن ويست هام، بعدها تلقى عروضا كثيرة، كان من بينها تشيلسى وليدز وأستون فيلا، ولكنه فى النهاية فضل تشيلسى لينضم له خلال منتصف شهر مايو من العام 2001، حيث وقع معه مدرب تشيلسى السابق الإيطالى كلاوديو رانييرى بصفقة بلغت 11 مليون باوند ليبدأ الفتى الإنجليزى رحلة جديدة فى مسيرته الكروية.

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