شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى سبورت: رسمياً.. بايرن ميونيخ يوقع مع ليروي ساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر موقع سكاى سبورت اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ أتم تعاقده مع نجم مانشستر سيتي، ليروي ساني، نجم مانشستر سيتى السابق.

وأجرى اللاعب الألماني الكشف الطبي المبدئي قبل إتمام التعاقد، وتشير الأنباء إلى أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 50 مليون يورو، في عقد مدته 5 أعوام.

كان «جوارديولا» المدير الفنى لمانشستر سيتى قد علق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول الليلة عن انتقال اللاعب الألماني إلى بايرن ميونخ بقوله: «يبدو كذلك، ولكن الصفقة لم تحسم بعد، هناك بعض الأمور ولكن يبدو أنه سيذهب إلى ميونخ، نتمنى له الأفضل ونوجه له شكرًا كبيرًا على سنواته معنا».

وأضاف الإسباني: «سيحظى بفصل آخر في ناد مذهل هو بايرن ميونخ، هو أراد الرحيل، وكل شخص له حياته وهو قرر أن ينتقل».