شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد مفاوضات العودة مع أحمد على ويعرض عليه الاعتزال داخل النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مسؤولو نادى الإسماعيلى خطوط الاتصال مع أحمد على، لاعب الفريق السابق، وبيراميدز الحالى، المعار لصفوف إنبى حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل عودة اللاعب لقلعة الدراويش مرة أخرى، لاسيما أن اللاعب يرتبط بعلاقة وطيدة مع مسؤولى النادى منذ أن كان لاعبا في صفوف الفريق، فضلا عن توتر العلاقة بينه وبين نادى بيراميدز بسبب عدم مشاركة اللاعب منذ انتقاله للفريق، على إثر خلافات بينه وبين ديسابر، المدير الفنى السابق لبيراميدز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب لم يمانع في العودة ولكنه طلب مهلة للنظر في كافة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، لاسيما أنه يريد أن يخوض تجربة احترافية في إحدى الدول الخليجية، خصوصا أن إدارة نادى بيراميدز منحت الضوء الأخضر لرحيل اللاعب الذي تلقى اتصالا هاتفيا من عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، طالبه بالعودة لقلعة الذئاب في حال رحيله بشكل رسمى عن بيراميدز، وأكد مسوؤلو الإسماعيلى للاعب أنه سيكون ضمن الفئة المادية الأولى في صفوف الفريق، بالإضافة لحصوله على شارة الكابتن، فضلا عن إفساح الفرصة له بالاعتزال داخل صفوف الفريق، ومن ثم العمل داخل قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، خاصة أنه أحد أبناء قلعة الدراويش.

من جهة أخرى، خضع، الأربعاء، الجهاز الفنى ولاعبو الفريق الكروى الأول للمسحة الأولى من الكشف عن فيروس كورونا وكذلك عمال غرف الملابس والجهاز الإدارى في إطار الاستعدادات الاحترازية لعودة بطولة الدورى الممتاز التي توقفت. وخاطب مسؤولو النادى اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بقيادة الدكتور محمد سلطان، خلال الأيام القليلة الماضية، لتحديد موعد مسحة كورونا بعد إنهاء اعتراضاته على استئناف بطولة الدورى الممتاز.