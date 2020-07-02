شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مجموعة الـ13 وافقت على استكمال الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه موافقة جميع أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسهم مجموعة الـ13 ناديا، على استكمال الموسم الحالى واستئناف الدورى وفقا للموعد الذى ستعلنه اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لبدء المباريات رسميا، والتى ستنطلق بخوض المؤجلات فى الأسبوع الأول من أغسطس، على أن يبدأ الدور الثانى فى الخامس عشر من الشهر ذاته بعد الاستقرار على منح الفرق 6 أسابيع للإعداد.

وأكد «صبحى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن جلساته مع رؤساء الأندية الـ13 الذين كان لديهم تحفظ على استكمال الموسم أتت بثمارها بالحصول على موافقتهم على خوض الدورى وفقا لرؤية الدولة المصرية وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط واستئناف المسابقات والدوريات بشكل طبيعى ضمن خطة الحكومة والدولة للتعايش مع فيروس كورونا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام التام ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، ووفقا للدليل الاسترشادى الذى تسلمته الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية من الوزارة.

مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك - صورة أرشيفية

وثمن وزير الشباب والرياضة الدور الوطنى لرؤساء الأندية وإعلاءهم مصلحة بلدهم فوق أى اعتبارات أخرى، مؤكدا أن موافقتهم على استكمال الموسم أفضل دليل على وطنيتهم ووقوفهم بجوار بلدهم، وأكبر رد على المتربصين بالوطن، مؤكدا أنه اجتمع الأربعاء بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، ومحمد مصيلحى، رئيس الاتحاد، وفايز عريبى، رئيس نادى طنطا، كممثلين عن الأندية، مشيرا إلى أن المنظومة الرياضية جزء أصيل من كيان الوطن، وعودتها ستساعد على نهضة البلد ككل، خصوصا بعد عودة الحياة لطبيعتها فى شتى المجالات، سواء على مستوى السياحة وحركة الطيران أو فتح المساجد والمطاعم والكافيهات بعد رفع حظر التجوال.

ووجه أشرف صبحى الشكر لمجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب والهيئات، خاصى مجلس الأهلى والزمالك، على التزامهم التام وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد فتح الأندية، مؤكدا أن إدارة الزمالك ومجلس الأهلى ضربا أروع المثل فى هذا الشأن، وأنه لمس ذلك بنفسه خلال الجلسة التفقدية الأربعاء بالناديين باعتبارهما الأكبر والأكثر جماهيرية وإقبالا من جانب الأعضاء، مشيرا إلى أن الإجراءات والبروتوكول المعمول بها فى الأندية تضمن الحفاظ على حياة وسلامة الأعضاء والرياضيين.

خالد الدرندلى - صورة أرشيفية

وكشف الوزير عن أن التنسيق مع الاتحاد الإفريقى ومكتبه التنفيذى قبل اجتماعه الأخير ساهم بشكل كبير فى تنسيق المواعيد بين الدورى المصرى والبطولات الإفريقية التى يشارك فيها الزمالك والأهلى وبيراميدز، مؤكدا أن إلغاء بطولة أمم إفريقيا وتأجيل بطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية للنصف الثانى من سبتمبر سيمنع وضع الفرق المصرية تحت أى ضغوط، مؤكدا ثقته فى مسؤولى المسابقات باتحاد الكرة على مراعاة ذلك وإتاحة أكبر قدر ممكن من الوقت أمام الفرق الثلاثة للاستعداد للأدوار النهائية.

وتابع: «اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تؤدى مهامها على أكمل وجه، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بجاهزيتهم لعودة الدورى رغم الظروف الصعبة، ومساهمتهم فى حل مشاكل وأزمات الأندية». ووعد الوزير بالتدخل ومساعدة الأندية فى حالة ظهور أى ظروف طارئة. ووجه «صبحى» بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لحالات اللاعبين المصابين بفرق الدورى الممتاز وتوفير العلاج اللازم لهم خلال فترة العزل.

من جهة أخرى، أشاد وزير الشباب والرياضة باللافتة الطيبة والرائعة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بتقديمه واجب العزاء للمهندس خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، وتوجيه الأخير الشكر لمنصور بعد تعزيته، مؤكدا أن هذه اللافتة والمبادرة الطيبة من منصور والدرندلى بشرة خير ورسالة لعودة الهدوء بين قطبى الكرة المصرية.

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فى شأن آخر، أبلغت اللجنة الخماسية، أندية الدور الممتاز، ببدء المباريات الرسمية للدورى فى موسمه الجارى فى العاشر من أغسطس المقبل بخوض الأهلى والزمالك مبارياتهما المؤجلة، على أن يبدأ الدور الثانى يوم 15 من نفس الشهر، على أن تلعب الأندية فى البداية مباراة كل 4 أيام ثم تتقلص لمباراة كل 3 أيام.