شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ريال مدريد يعلن انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إتمام إجراءات انتقال النجم المغربي أشرف حكيمي، إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل. ولعب حكيمي، الموسم الماضي في صفوف بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة، وحاول ضم اللاعب بشكل نهائي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد قبل يتدخل إنتر وينهي الصفقة لصالحه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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