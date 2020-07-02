شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مايوركا يجدد آمال البقاء فى «لاليجا» بخماسية فى شباك سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد فريق ريال مايوركا آماله في البقاء بدورى الدرجة الأولى الإسبانى «لاليجا»، عقب فوزه الكبير على سيلتا فيجو 5-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وسجل أهداف مايوركا أنتى بوديمر (هدفين)، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13، والثانى في الدقيقة 52، وخوان هيرنانديز في الدقيقة 27، وأليخاندرو بوزو في الدقيقة 40، وسالفا سيفيا في الدقيقة 60.

فيما سجل هدف سيلتا فيجو الوحيد إياجو أسباس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق خمس نقاط عن المنطقة الدافئة، وهذا هو أول انتصار له بعد أربع هزائم وتعادل، وهو الانتصار الثامن للفريق في الدورى هذا الموسم مقابل الخسارة في 20 مباراة والتعادل في خمس.

فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، متلقيا أول هزيمة له بعد تعادلين وانتصارين في الدورى، وأصبحت هذه الخسارة هي الثالثة عشر للفريق في الدورى هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في 13 مباراة.

انطلقت مسابقة الدورى الإسبانى عام 1929 وفاز بها نادى برشلونة. يتنافس في الدورى 20 فريقا، الفرق الثلاثة الأقل نقاطا تهبط لدورى الدرجة الثانية. 60 نادياً شاركت في الدورى الإسبانى على مدى تاريخه، 9 منها توجت باللقب، ومنذ 1950م سيطر ناديا ريال مدريد وبرشلونة على أغلب بطولات الدورى. ريال مدريد حقق اللقب 33 مرة، وهو رقم قياسى، بينما حقق نادى برشلونة اللقب 26 مرة، مع ذلك استطاعت أندية أخرى تحقيق اللقب وهى: أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو، فالنسيا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا، ريال بيتيس، إشبيلية.

Advertisements