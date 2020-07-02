شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: هدف الأهلي الحفاظ على الدوري واستعادة اللقب الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رامي ربيعة مدافع الأهلي، أن لاعبو النادي الأحمر يحلمون بتحقيق البطولة الأفريقية، مشيراً إلى أن لاعبي الأهلي يستعدون بكل حماس وجدية والتزام؛ تمهيدا لاستئناف المسابقات ومن بينها الدوري واستكمال دوري أبطال إفريقيا، وخوض مواجهة نصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي مؤخرا.

وأضاف رامي ربيعة، أن بطولة إفريقيا لها طابع خاص؛ لأنها غائبة عن النادي منذ فترة طويلة وسيكون هناك استعداد جيد وعلى أعلى درجة لمواجهة الوداد في نصف النهائي، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة والتتويج باللقب.

ووجه رامي ربيعة رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنها ستظل اللاعب رقم «1»، الذي يقف خلف الفريق ويدعمه في كل الأوقات، معبرا عن أمله في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والحفاظ على لقب الدوري العام هذا الموسم لإسعاد هذه الجماهير الوفية.