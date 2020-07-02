شكرا لقرائتكم اغياب إيموبيلي وكايسيدو عن موقعة لاتسيو أمام ميلان للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة التأديبية بالإتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف ثنائي الهجوم في فريق لاتسيو شيرو إيموبيلي وفيليبي كايسيدو، قبل مواجهة ميلان القادمة، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الايطالي والمقررة لها السبت المقبل.

ذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا"، أن اللجنة التأديبية قررت إيقاف الثنائي عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، حيث يملك كلا منهما 5 بطاقات صفراء، وهو الأمر الذي سيعاني منه لاتسيو كثيرًا خاصة في ظل صراعه مع المتصدر يوفنتوس على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

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وفاز لاتسيو مؤخرًا على تورينو 2-1 في الجولة الـ29 من البطولة، ولكن الثنائي نال كلا منهما البطاقة الصفراء الخامسة على التوالي، ليدخل لاتسيو المبارة المقبلة ضد ميلان بدون مهاجميه الأساسيين.

ويتصدر إيموبيلي جول هداف الدوري الايطالي والحذاء الذهبي على مستوى أوروبا بعد أن سجل هذا الموسم 34 هدفًا حتى الآن.

ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 68 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر يوفنتوس برصيد 72 نقطة مع تبقي 9 جولات على النهاية.