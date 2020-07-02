شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يبحث عن ملعب لاستكمال مبارياته في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو المصرى عن ملعب لإستكمال مبارياتهم بالدورى عقب التأكد من استكمال مسابقة الدورى خلال الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل بعد الجلسة التى عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين الذى أكدوا على حاجتهم لـ6 أسابيع على الأقل حتى يتم تجهيز اللاعبين بالشكل الكافى .

ورغم الازمة التى تحيط جميع الأندية فى الوقت الحالى من ضرورة تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب خوفا من الإصابات التى قد تضرب فريق عقب بعض المباريات بالدورى ، فإن المصرى لديه مشكلة اكبر وهى ضرورة تجهيز ملعب يستضيف مبارياته المتبقية بالموسم بعدما تحمل برج العرب عبء استضافة الفريق الساحلى خلال المواسم الماضية .

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من ناحية اخرى يحاول طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين، ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى، وكان آخرهم إيهاب جلال الذى قرر تصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .

ويسعى طارق العشرى بالاتفاق مع الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى، بمشاهدة تدريبات وبعض مباريات فرق الناشئين بالنادى، لصناعة فريق ثانى يستطيع من خلاله المدير الفنى اختيار عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول للتغلب على أزمة القيد الحالية التى تمنع حتى الآن المصرى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .