شكرا لقرائتكم جاساما يدير مباراة الأهلي والوداد بأفريقيا.. وأوتوجو للزمالك والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وذكرت صحيفة الصباح المغربي، أن "الكاف"، اختار الحكم الجابوني إريك أوتوتو، لقيادة مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والزمالك ، المقرر اقامتها يوم 6 من سبتمبر المقبل بالكاميرون.
وتابعت الجريدة أن تم تعيين الحكم الجامبي باكاري جاساما، لقيادة مباراة الوداد والأهلي والمحدد لها يوم 5 سبتمبر المقبل، في النصف الثاني من مسابقة دوري الأبطال، وهو ما أغضب أنصار فريق الوداد وطالبو بتغييره.
وتابع المصدر ذاته أن "الكاف"، قرر أجراء مبارتي نصف النهائي بين الوداد والأهلي والرجاء والزمالك، بملعب أحمد أهيدجو بمدينة ياوندي الكاميرونية في مباراة فاضلة عوض ذهاب وغياب في شتنبر المقبل.
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