شكرا لقرائتكم الاندية المجتمعة بوزير الرياضة تطالب بضرورة إزالة الخلافات بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الجلسة التي جمعت وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مع أندية الزمالك و الاتحاد السكندري و طنطا ، طلب الأندية ضرورو إزالة الخلافات بين الأهلي و الزمالك والصلح بين الناديين لأنهما الواجهة للرياضة المصرية داخل و خارج مصر.

كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا في تصريحات لـ "الخليج 365" أنه تم الاتفاق خلال الجلسة أن الأهلي و الزمالك اكبر ناديين عربيا و افريقيا ، ويجب العمل على التهدئة بينهما و إزالة الخلافات ، والتوحد فيما بينهما خاصة أن الصلح بينهما سيكون أكبر إفادة للدوري و الكرة المصرية.

تابع عريبي أن المستشار مرتضى منصور الذى تواجد في الجلسة أكد أنه لا يمانع في عقد جلسة مع النادي الأهلي و أن اللجنة وجهت الشكر له على مبادرته ، مؤكدا أنه سيكون هناك محاولات لعقد جلسة مع محمود الخطيب و مجلس الأهلي لإنهاء أي خلافات برعاية وزير الشباب وا لرياضة.

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من ناحية أخري ، أرسل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاباً إلى الجهات الأمنية يستفسر فيه عن إمكانية إقامة أكثر من مباراة داخل القاهرة فى يوم واحد بعد استئناف بطولة الدورى، والمرجح لها منتصف شهر أغسطس المقبل.

واستفسر مسئولو اتحاد الكرة عن عدد المباريات الممكن إقامتها في يوم واحد داخل القاهرة، خاصة أن الأمن كان قد طلب قبل توقف النشاط الكروى عدم إقامة مباراة للأهلي والزمالك داخل القاهرة فى نفس اليوم.

وتعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تم ايقافها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الجارية ، حيث يعلن مسئولو لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجوالات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.