شكرا لقرائتكم مصيلحى يحضر أجتماع الأندية مع وزير الشباب و الرياضة لمناقشة عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى و مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك و فايز عريبى رئيس نادى طنطا و أحمد الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

و أستعرض الوزير قرار الحكومة المصرية بضرورة عودة النشاط الرياضى و أستئناف مسابقة الدورى العام لكرة القدم ، و العودة التدريجية للأنشطة الرياضة .

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وزير الرياضه ومحمد مصيلحى

و أوضح محمد مصيلحى رئيس النادى أنه يؤيد جميع قرارات الدولة المصرية ، و أشار السادة الحضور ممثلي الأندية خلال الاجتماع إلى وجود بعض الموضوعات التي يجب العمل على حلها قبل أستئناف مسابقة الدورى العام المصرى لكرة القدم و منها التأكيد على الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المباريات و العمل على عودة اللاعبين الأجانب لفرقهم في أقرب وقت ، و دعم الأندية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا .

و أضاف مصيلحى أن فريق الإتحاد أستأنف بالفعل تدريباته استعداداً لعودة المسابقة ، وبحث الدكتور أشرف صبحى جميع الموضوعات التي تم عرضها من رؤساء الأندية خلال تلك الجلسة ، ووعد معالى الوزير بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من استئناف بطولة الدورى .