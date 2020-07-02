شكرا لقرائتكم حلمي طولان يهاجم اللجنة الخماسية بعد إعلان موعد استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم حساب منسوب لحلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعد إعلان موعد انطلاق الدوري دون النظر إلى آراء مدربي الدوري الممتاز.

قال طولان عبر حسابه على تويتر: " اللجنه التي تدير الكرة في مصر اجتمعت مع المديرين الفنيين لأخذ رأيهم في مدة الإعداد والفترة بين المباريات وضربت برأينا عرض الحائط لماذا اجتمعتم بنا أساسا منتهي التخبط وعدم احترام رأينا الفني وأنتم غير مؤهلين فنيا لوضع البرامج الفنية".

وتمنى حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي استمرار مهاجمه محمد شريف المعار من النادي الأهلي الموسم المقبل، وقال حلمي طولان: "اتمنى استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الموسم المقبل كما أنه متواجد في فترة الاعداد للفريق حالياً وسيستكمل الموسم الحالي حتى النهاية".

وأكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي انبي أن هناك حالتان ايجابيتان لعينات فيروس كورونا خلال المسحة الأولى.

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أضاف حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "طلبنا خلال اجتماع المديرين الفنيين 6 أسابيع فترة استعداد ليصبح الانطلاق الأقرب منتصف أغسطس المقبل".

أوضح حلمي طولان: "عرضنا إقامة الأسابيع الأولى مباراة كل 5 أيام لتفادي الحمل البدني".

وقال حلمي طولان: "نطبق الاجراءات الاحترازية بالكامل في التدريبات، وأجرينا اليوم المسحة الثانية للاعبي انبي اليوم".