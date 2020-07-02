شكرا لقرائتكم الخطيب يشيد بجهود الدكتور أشرف صبحي لخدمة الرياضة المصرية. ومساندة كل الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكداً على قيامه بدوره على الوجه الأكمل وحرصه على الاطمئنان بنفسه على سير العمل في كل الأندية بعد استئناف النشاط وقيامه بزيارات ميدانية مكثفة للبعض منها وفي مقدمتها النادي الأهلي واطمئنانه على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة لضمان سلامة الأعضاء والفرق الرياضية والعاملين والموظفين.

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وأشار محمود الخطيب إلي أن الدكتور أشرف صبحي يعمل بكل طاقته ويساند كل الهيئات الرياضية دون تمييز ويدعم المنتخبات الوطنية وكل الأبطال الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية ولا ينكر أحد دوره الواضح في قرار الدولة الصائب والذي اتخذته لجنة الأزمة التي يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي بعودة النشاط في مختلف اللعبات الرياضية ودفع عجلة الإنتاج في وجود إجراءات وقائية كافية.

وأضاف أن وزير الرياضة يعمل بتنسيق واتساق مع كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن ويبذل قصارى جهده لأن تجري المنافسات في إطار الروح الرياضية والبعد عن التعصب وإعلاء المصلحة العليا.. وشدد رئيس النادي علي ضرورة دعم الدكتور أشرف صبحي ومساندته لأنه يسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.