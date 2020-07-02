شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الألماني تخطط لعودة الجماهير إلى الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد من البوندسليغا بحضور الجماهير في المدرجات رغم استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف الرابطة تقليص سعة الملاعب مع تطبيق معايير صحية من أجل السماح بحضور بعض الجماهير خلال انطلاق الموسم الجديد من البوندسليجا في سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" يوم الخميس.

ووفقا للصحيفة الألمانية يتحتم على كل ملعب تطبيق التصور الصحي الخاص به ، علما بأن نادي لايبزيغ توصل بالفعل لاتفاق مع السلطات الصحية المحلية في هذا الصدد.

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وقال اولريتش فولتر مدير العمليات في لايبزيغ : طورنا تصورا لمباريات بحضور الجماهير للموسم الجديد وناقشنا هذا الأمر مع مكتب الصحة في لايبزيغ.

وأضاف : سلطات الصحة وافقت بشكل أساسي على التصور الذي سيبدأ بحضور نصف عدد الجماهير إذا واصل وضع جائحة كورونا التطور بشكل إيجابي، وبدءا من سبتمبر سيتم تعديل لوائح كورونا وبالتالي فإن الأحداث التي تقام في حضور الجماهير سيتم السماح بها مجددا.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح بحضور 21 ألف مشجع خلال مباريات لايبزيغ حيث يجلس كل مشجع وبجواره مقعد شاغر مع ضرورة استخدام كمامة، ولن يتم السماح بحضور جماهير الفرق الزائرة ، مع العمل على تشجيع الجماهير على الحضور باستخدام السيارات الخاصة بدلا من الحافلات العامة لتقليل مخاطر انتشار العدوى.