شكرا لقرائتكم فالنسيا يعلن عن إصابة مهاجمه رودريغو مورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعمقت مشاكل فالنسيا بإعلان إصابة مهاجمه البارز رودريغو مورينو في ركبته عقب الخسارة 2-صفر أمام ضيفه أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء وسيغيب عن باقي الموسم.

وقال فالنسيا في بيان يوم الخميس إن رودريغو، الذي سجل أربعة أهداف في الدوري وصنع سبعة هذا الموسم، تعرض لإصابة بتمزق جزئي في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى دون تحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

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وخاض رودريغو مباراة أتليتيك كاملة ولم يظهر أي علامات على إصابته خلال اللقاء.

ويحتل فالنسيا ، الذي أنهى الموسمين الماضيين في المركز الرابع ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حاليا المركز العاشر في الدوري قبل خمس جولات على النهاية ويتأخر بفارق 11 نقطة عن اشبيلية صاحب المركز الرابع.

وأقال فالنسيا مدربه ألبرت سيلادس يوم الاثنين الماضي، ليصبح ثاني مدرب تتم إقالته الموسم الحالي بينما كانت الخسارة أمام أتليتيك الثالثة على التوالي للفريق.