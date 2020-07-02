مورينيو: داير يستحق السماح مثل القندوزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، إن على اتحاد الكرة عدم معاقبة نجمه إيريك داير على خلفية قفزه للمدرجات للدفاع عن شقيقه الذي تعرض للتنمر من مشجعي نورويتش بعد هزيمة توتنهام في مارس/آذار، قبل توقف الموسم.

وكان اتحاد الكرة أكد أن داير الذي يعتزم تمديد العقد مع نادي شمال لندن، يستحق عقوبة لكن بسبب كورونا تم تأجيلها. ويرى مورينيو الآن، أنه يجب أن يفلت نجمه من العقوبة، كما أفلت الفرنسي ماتيو القندوزي من العقوبة، عندما أقدم على خنق موباي لاعب برايتون.

وقال مورينيو: «أعتقد أن اتحاد الكرة عفا عن داير عندما لم يعاقب القندوزي». واشتكى مورينيو لأول مرة من لعب فريقه مباراة كل أسبوع، بعدما أمضى مسيرته كلها يشتكي من ازدحام الجدول. وانتقد ناديه السابق مانشستر يونايتد؛ لأنه رفض في صيف 2018 شراء ماجواير له من ليستر سيتي، ثم طرده واشترى ماجواير في نفس العام.